Brandon Bollig signe un contrat d'un an avec les Sharks

Le robuste attaquant et joueur autonome Brandon Bollig, a joué avec les Blackhawks de Chicago./Photo: archives AP

SAN JOSE, Calif. - Les Sharks de San Jose ont accordé un contrat d'une saison à l'attaquant et joueur autonome Brandon Bollig mardi.

Reconnu pour sa robustesse et sa combativité, Bollig a fait partie de l'édition des Blackhawks de Chicago ayant remporté la coupe Stanley en 2013. Il a aussi porté les couleurs des Flames de Calgary.



Âgé de 30 ans, Bollig a passé l'entière saison 2016-2017 avec le Heat de Stockton, le club-école des Flames dans la Ligue américaine. Il a conclu la campagne avec 11 buts, 11 mentions d'aide et 136 minutes de punition en 60 matchs.



En carrière dans la LNH, Bollig a marqué dix buts et 13 mentions d'aide en 241 rencontres, avec 392 minutes de punition.