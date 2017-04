«Bravo de ruiner encore plus le hockey, Gary» - Brandon Prust

(98,5 Sports) - Les joueurs de hockey ont rapidement réagi à la suite de l'annonce de Gary Bettman indiquant que la LNH n'allait pas prendre part aux Jeux olympiques d'hiver de 2018.

L'ancien attaquant du Canadien de Montréal qui joue maintenant en Allemagne, Brandon Prust s'est personnellement adressé au commissaire de la LNH via Twitter lorsqu'il a appris que le circuit Bettman avait pris la décision de ne pas participer aux JO d'hiver de 2018 qui auront lieu à Pyeongchang, en Corée du Sud.

«Bravo de ruiner encore plus le sport du hockey Gary #Olympiques»

Prust a également confié que son meilleur souvenir de hockey est le match pour la médaille d'or disputé entre le Canada et les États-Unis lors des JO de 2010 alors que Sidney Crosby avait marqué le but victorieux en prolongation. Fort heureusement, j'ai enregistré ce match.»

Way to ruin the sport of hockey even more Gary #Olympics — Brandon Prust (@BrandonPrust8) 3 avril 2017

1 of the best hockey moments I've ever seen in my life was Canada vs USA gold medal game 2010 .. Crosby ot winner. Thank god I taped it... — Brandon Prust (@BrandonPrust8) 3 avril 2017

Le gardien étoile des Rangers de New York, Henrik Lundqvist s'est dit déçu d'apprendre cette nouvelle. Selon lui, la participation de la LNH aux JO de 2018 à P était une occasion incroyable de vendre le sport au monde entier.

Lundqvist est surtout déçu pour tous les joueurs de la LNH qui ne pourront pas vivre l'une des aventures sportives les plus incroyables qui soit.

Disappointing news, @NHL won't be part of the Olympics 2018. A huge opportunity to market the game at the biggest stage is wasted.. — Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) 3 avril 2017

But most of all, disappointing for all the players that can't be part of the most special adventure in sports.. — Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) 3 avril 2017