Brendan Gallagher absent pour deux mois

(98,5 Sports) - L'attaquant du Canadien de Montréal Brendan Gallagher sera absent pour une période d'au moins huit semaines à la suite d'une fracture à la main gauche.

Gallagher, blessé par le tir de son coéquipier Shea Weber lors du match contre les Stars de Dallas, mercredi, a été opéré, hier, à Montréal, dès son retour des États-Unis.

L'attaquant albertain avait subi une fracture à la main gauche en des circonstances similaires la saison passée. Il avait dû s'absenter pendant 17 rencontres, étalées sur cinq semaines et demie, au cours desquelles le Tricolore avait conservé un dossier de 5-11-1. Il faut dire que l'équipe était aussi privée de son gardien vedette Carey Price.



Après avoir récolté 40 points, dont 19 buts, en 53 rencontres seulement la saison dernière, Gallagher éprouve des ennuis à noircir la feuille de pointage cette saison, comme en fait foi sa récolte de six buts et 12 mentions d'aide en 39 matchs.

Par ailleurs, l'attaquant Alex Galchenyuk et le défenseur Andrei Markov ont bien pris part à l'entraînement du Tricolore, vendredi matin, à Etobicoke.

Les deux joueurs ne pouvaient toutefois recevoir de contacts. Il semble donc plus qu'improbable que l'un ou l'autre prendra part au match de samedi soir contre les Maple Leafs.

Le Canadien a rappelé Nikita Scherbak et Sven Andrighetto. Les trios à l'entraînement en matinée allaient come suit:

Pacioretty-Danault-Radulov

Lehkonen-Plekanec-Andrighetto

Carr-Mitchell-Flynn

Farnham-McCarron-Scherbak

Chris Terry était le 13e attaquant.