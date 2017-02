Brendan Shanahan et Mike Babcock attristés par la mort Mike Ilitch

TORONTO - Brendan Shanahan et Mike Babcock ont visiblement été tous deux très affectés par la mort du propriétaire des Red Wings de Detroit Mike Ilitch.

Le président et l'entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto ont tous deux parlé en des termes très élogieux d'Ilitch, qu'ils ont connu lors de leur passage à Detroit.



Shanhan a remporté la coupe Stanley trois fois comme joueur avec les Wings, tandis que Babcock a soulevé une fois le trophée comme entraîneur-chef de l'équipe.



«Vous vouliez être un meilleur homme avec lui, s'est rappelé Babcock d'Ilitch, décédé vendredi à l'âge de 87 ans. Il voulait bien faire les choses et tout ce qu'il a touché dans le monde des affaires s'est transformé en or. Il avait cette prestance qui faisait que vous vouliez devenir meilleur en sa présence.»



«Il était un homme passionné et sa famille nous a toujours bien accueillis, a ajouté Shanahan. Ils connaissaient les joueurs, leurs épouses, leurs copines et leurs enfants. Nous nous sentions tous comme faisant partie de sa famille.»



Shanahan a souligné qu'Ilitch et sa femme, Marian, appelaient les joueurs «leurs garçons».



«Même à 35 ou 40 ans, nous étions toujours leurs garçons.»



Babcock a rappelé comment la famille Ilitch, aussi propriétaire des Tigers de Detroit, avaient de grandes attentes pendant son séjour de 10 ans à la barre de l'équipe.



«Certaines personnes vous font arriver plus tôt au bureau, sans jamais rien demander, a imagé Babcock. Ils ne disent rien, mais ils se pointent à tous les jours et travaillent d'arrache-pied. À mes yeux, c'est ce qu'il voulait.»



Les deux hommes ont salué Ilitch et sa famille pour la revitalisation du centre-ville de Detroit, qui comprendra bientôt le nouvel aréna des Wings.



«Un très grand homme», a résumé Babcock.

Brendan Shanahan, Maple Leafs President & Alternate Governor, released the following statement on the passing of Red Wings owner Mike Ilitch pic.twitter.com/ctuRoFt563 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 11 février 2017