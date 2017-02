Brent Burns marque deux buts et les Sharks battent les Coyotes 4-1

GLENDALE, Ariz. - Brent Burns a marqué deux buts, Aaron Dell a stoppé 36 tirs, un sommet en carrière, et les Sharks de San Jose ont battu les Coyotes de l'Arizona 4-1, samedi soir.

Il s'agissait d'une première victoire des Sharks contre les Coyotes cette saison. La troupe de Peter DeBoer a inscrit deux buts en première période et elle a évité d'être balayée par les Coyotes (1-3-1).



Burns, le troisième meilleur pointeur de la LNH, a touché la cible en première période et il a inscrit un 27e but cette saison, en troisième. Melker Karlsson a quant à lui obtenu un but et deux aides tandis que Micheal Haley a complété la rencontre avec un but et une mention d'assistance pour les Sharks.



Martin Hanzal a enfilé un cinquième but en autant de parties et Mike Smith a repoussé 29 rondelles pour les Coyotes.