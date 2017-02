Brent Burns ne dérougit pas

NEWARK, N.J. - Brent Burns, le meilleur buteur de la LNH chez les défenseurs, a signé un doublé pour aider les Sharks de San Jose à l'emporter 4-1 face aux Devils du New Jersey, dimanche.

Avec 24 buts, il est même aux portes du top 10 toutes positions confondues, pour les buts.



Joe Thornton a fourni un but et une mention d'aide, puis Tomas Hertl a ajouté un but dans un filet désert.



Martin Jones a bloqué 21 tirs pour les Sharks, qui mettaient fin à une série de quatre revers.



Le club avait tout de même soutiré trois points pendant la séquence, avec deux défaites en prolongation et une en fusillade.



Pierre-Alexandre Parenteau a été le seul à battre Jones. L'ancien du CH a réussi un 13e but à mi-chemin au premier tiers, mais le reste du match a été l'affaire des visiteurs.



Cory Schneider a fait 34 arrêts pour les Devils, qui avaient gagné leurs deux dernières rencontres.