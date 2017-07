Brian Campbell annonce sa retraite

(98,5 Sports) - Le défenseur des Blackhawks de Chicago, Brian Campbell, a annoncé lundi qu'il accrochait ses patins.

En entrevue avec la radio WGN 720 à Chicago lundi matin, le défenseur des Blackhawks a indiqué qu’il prenait sa retraite en tant que joueur de hockey professionnel à l’âge de 38 ans.

Joueur autonome sans restriction, Brian Campbell a inscrit cinq buts et récolté 17 points la saison dernière avec les Blackhawks.

Après avoir passé 17 ans dans la LNH, Campbell demeurera avec les Blackhawks dans un rôle administrateur au sein du département de marketing, de la communauté et des initiatives auprès des jeunes.

After 17 seasons in the NHL, @bcampbell_51 has announced his retirement.



Congrats on an incredible career, Soupy! pic.twitter.com/I4Wg8wwTIl