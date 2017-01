Brock McGinn amasse quatre points et les Hurricanes battent les Islanders

RALEIGH, N.C. ? Brock McGinn a marqué un but et ajouté trois mentions d'aide et il a été le pilier d'une victoire de 7-4 des Hurricanes de la Caroline face aux Islanders de New York samedi soir.

Jordan Staal et Elias Lindholm, les coéquipiers de trio de McGinn ont aussi contribué à cette quatrième victoire d'affilée des Hurricanes en obtenant un but et une aide chacun.



McGinn a fait vibrer les cordages dans un troisième match consécutif et il totalise sept points dans cet intervalle.



Les Hurricanes ont effacé un déficit de 3-1 avec trois buts de suite en deuxième période et ils ont porté leur dossier à 14-1-1 lors de leurs 16 dernières rencontres à domicile.



Ils ont marqué trois autres buts en troisième, dont celui de Lee Stempniak qui a rompu l'égalité de 4-4 à 5:42 du dernier engagement.



Justin Faulk, Brett Pesce et Teuvo Teravainen ont également trouvé le fond du filet pour les vainqueurs. Cam Ward a réalisé 28 arrêts dans les buts des Hurricanes.



Vingt-quatre heures après avoir réalisé un tour du chapeau face aux Panthers de la Floride, John Tavares a inscrit deux des buts des Islanders.



Le gardien Thomas Greiss a donné les sept buts des Hurricanes, sur un total de 43 tirs.