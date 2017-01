Brown et Nylander propulsent les Leafs vers un gain de 4-2 face aux Rangers

NEW YORK - Connor Brown et William Nylander ont touché la cible en première période, Frederik Andersen a stoppé 34 tirs et les Maple Leafs de Toronto ont battu les Rangers de New York 4-2, vendredi.

James van Riemsdyk et Connor Carrick ont aussi marqué pour les Maple Leafs, qui ont gagné sept de leurs neuf derniers matchs (7-1-1). Tyler Bozak et Mitch Marner ont récolté deux aides chacun.



Les Maple Leafs se sont approchés à deux points des Sénateurs d'Ottawa et du troisième rang de la section Atlantique. Ils accusent aussi quatre points de retard sur les Flyers de Philadelphie et le deuxième laissez-passer supplémentaire pour les séries éliminatoires dans l'Association de l'Est. Les Maple Leafs ont toutefois disputé quatre matchs de moins que les Flyers.



Chris Kreider et J.T. Miller ont sonné la charge du côté des Rangers, qui avaient remporté cinq de leurs six matchs précédents. Henrik Lundqvist a effectué 23 arrêts.



Les Maple Leafs ont mis fin à une série de quatre défaites face aux Rangers en profitant de deux de leurs quatre occasions en avantage numérique. Les Rangers ont été 0-en-6 en attaque à cinq.