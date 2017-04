Bruce Cassidy a convaincu les Bruins

BOSTON - Les Bruins de Boston ont indiqué que l'entraîneur-chef Bruce Cassidy sera de retour à la barre de l'équipe l'an prochain.

L'équipe a déclaré mercredi que le titre intérimaire sera retiré du poste qu'occupe Cassidy. Ce dernier a remplacé Claude Julien en février et a permis à l'équipe d'accéder aux séries éliminatoires pour la première fois en trois saisons.



Les Bruins ont présenté une fiche à 18-8-1 à la suite de son embauche, mais ils se sont inclinés en six matchs au premier tour des séries éliminatoires de l'Association Est devant les Sénateurs d'Ottawa.



Avant d'être nommé entraîneur-chef des Bruins, Cassidy n'avait occupé cette fonction dans la LNH qu'avec les Capitals de Washington, il y a plus d'une décennie.