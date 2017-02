Bruce Cassidy gagne son 1er match avec les Bruins

BOSTON - David Pastrnak a marqué deux fois en avantage numérique, Patrice Bergeron a ajouté un but et trois mentions d'aide et les Bruins de Boston ont souligné les débuts de Bruce Cassidy à titre d'entraîneur-chef en défaisant les Sharks de San Jose 6-3 jeudi soir.

Dans la victoire, David Backes a ajouté un but et une passe tandis que Tim Schaller et Brad Marchand complétaient pour les Bruins, qui ont mis fin à une séquence de deux défaites.



Joe Thornton, Justin Braun et Timo Meier ont donné la réplique pour les Sharks contre Tuukka Rask, qui a bloqué 23 rondelles.



Les Bruins ont explosé avec trois buts sur 12 tirs en première période aux dépens de Martin Jones, qui a cédé sa place à Aaron Dell au début de la deuxième période. Ce dernier a réalisé 18 arrêts.



Backes a ouvert la marque après 52 secondes de jeu et Thornton a égalé le score, mettant fin au passage à une séquence de dix matchs sans but. Bergeron et Pastrnak ont réussi les deux autres buts des Bruins au premier vingt.



Le duel a eu lieu en dépit d'une importante tempête de neige sur la grande région de Boston jeudi.



Dans un bref communiqué émis peu après 16 h, l'organisation des Bruins avait expliqué qu'elle avait demandé à la ligue de reporter la rencontre à une date ultérieure. Toutefois, la LNH n'a pu acquiescer à cette demande à cause d'un manque de disponibilité de dates pour permettre aux Sharks de revenir au TD Garden plus tard cette saison.



Les prévisions météorologiques faisaient état d'une accumulation possible d'au moins 30 cm sur la capitale du Massachusetts. Un avertissement de blizzard avait également été émis pour la grande région de Boston.



Conscients que les déplacements seraient difficiles, les dirigeants des Bruins ont donné la possibilité aux amateurs de remplacer leurs billets pour le match de jeudi pour un autre de leur choix, jusqu'au 31 décembre 2017.