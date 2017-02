Bruins et Sénateurs gagnent : congestion dans la section Atlantique

SUNRISE, Floride - Kyle Turris a brisé l'égalité en deuxième période, Craid Anderson a bloqué 37 tirs et les Sénateurs d'Ottawa ont battu les Panthers de la Floride 2-1, dimanche soir.

Zack Smith a marqué le premier but de la rencontre en désavantage numérique pour les Sénateurs, qui ont remporté quatre de leurs six dernières rencontres.



Jonathan Marchessault a inscrit le seul but des Panthers et James Reimer a repoussé 31 rondelles. Il s'agissait d'une troisième défaite consécutive pour la troupe de Tom Rowe, qui avait pourtant remporté leurs cinq duels précédents lors d'un voyage dans l'Ouest.



Turris a donné les devants aux siens lorsqu'il a logé son tir des poignets par-dessus la mitaine de James Reimer, à 9:58 du deuxième vingt.

Trois points pour Patrice Bergeron

Patrice Bergeron a inscrit deux buts et il a ajouté une aide, menant les Bruins vers une victoire de 6-3 aux dépens des Stars.

Les Bruins, qui montrent maintenant un dossier de 6-1 sous la tutelle de leur nouvel entraîneur-chef Bruce Cassidy, ont terminé un voyage de quatre parties à l'étranger avec une fiche de 3-1.



Les Stars ont créé l'égalité en deuxième période après avoir tiré de l'arrière 2-0, mais Frank Vatrano et Bergeron ont tour à tour enfilé l'aiguille en 40 secondes. Bergeron a enregistré son 16e but de la campagne en troisième période.



Brad Marchand, David Krejci ont touché la cible au premier tiers, pour les Bruins. Marchand s'est fait complice de deux buts des siens tandis que Torey Krug a préparé trois filets de sa troupe.



John Klingberg et Jiri Hudler ont enfilé l'aiguille en deuxième période, pour les Stars, et Tyler Seguin a trouvé le fond du filet en troisième.



Tuukka Rask a bien fait devant la cage des Bruins et il a repoussé 33 rondelles dans la victoire. Son vis-à-vis chez les Stars, Kari Lehtonen, a alloué six buts sur 28 lancers.