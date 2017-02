Bryan Bickell de retour au jeu après un diagnostic de sclérose en plaques

CHARLOTTE, N.C. - Bryan Bickell a récolté une aide à son premier match de hockey professionnel depuis qu'il a appris qu'il souffrait de la sclérose en plaques.

Jouant pour les Cherckers de Charlotte, le club-école des Hurricanes dans la Ligue américaine, Bickell a obtenu environ 10 minutes de temps de jeu en évoluant sur le quatrième trio de l'équipe. Il a aidé les Checkers à battre les Monsters de Cleveland 6-1, samedi soir.



Bickell a participé au but de Kris Newbury qui offrait un coussin de 5-0 aux Checkers après seulement 2:51 de jeu en deuxième période.



«C'était difficile de revenir et de jouer à un rythme aussi élevé», a déclaré Bickell.



Âgé de 30 ans, Bickell a gagné trois fois la coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago avant d'être échangé aux Hurricanes pendant la saison morte. Il n'avait pas joué depuis octobre et il a appris qu'il souffrait de la sclérose en plaques en novembre. Il avait recommencé à s'entraîner avec les Hurricanes le mois dernier et il a été rétrogradé dans la Ligue américaine vendredi.