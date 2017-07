Burakovsky accepte un contrat de 2 ans avec les Capitals

ARLINGTON, Va. - L'ailier droit Andre Burakovsky et les Capitals de Washington ont conclu une entente de deux saisons et 6 millions $US.

L'équipe a confirmé le pacte avec le joueur autonome avec compensation, mardi.



Burakovsky, qui est âgé de 22 ans, a inscrit 12 buts et amassé 23 mentions d'aide en 64 parties avec les Capitals la saison dernière, sa troisième dans la LNH.



Il a marqué 38 buts et récolté 57 passes en 196 rencontres avec les Capitals, qui l'avaient repêché au premier tour en 2013.



Les Capitals ont obtenu le trophée des Présidents pour la deuxième fois d'affilée la saison dernière, avant de s'incliner devant les Penguins de Pittsburgh au deuxième tour des séries éliminatoires.



Ils ont octroyé un contrat de huit ans et 62,4 millions $ au joueur de centre Evgeny Kuznetsov, en plus de conserver les services de l'ailier droit T.J. Oshie et du défenseur Dmitry Orlov. Les Capitals n'ont toujours pas présenté d'offre au gardien de but auxiliaire Philipp Grubauer.