Publié le mercredi 15 février 2017

(98,5 Sports) - Selon le chroniqueur sportif Michel Villeneuve, il était très prévisible que Michel Therrien ne finisse pas la saison derrière le banc du Canadien de Montréal.

Au lendemain du «tremblement de terre» qui a ébranlé l'univers sportif québécois quand le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a congédié son entraîneur-chef, Michel Therrien, le chroniqueur Michel Villeneuve affirme que cette décision du DG était hautement prévisible.

«Michel Therrien vivait sur du temps emprunté depuis le printemps dernier alors qu’on aurait dû le congédier à ce moment-là. On a décidé du contraire parce qu’il fallait lui donner une chance. Cet été, on a sacrifié P.K. Subban parce qu’on devait choisir entre Therrien et Subban», a commenté Michel Villeneuve en entrevue à Puisqu'il faut se lever, mercredi.

Selon Villeneuve, l’«affaire Pacioretty» en fin d’été dernier et l’embauche de Kirk Muller laissaient entrevoir une saison difficile pour Therrien.

«Sauf que le Canadien a surpris tout le monde avec un départ canon. Michel Therrien était de nouveau en selle, mais le premier écueil qui va survenir, il va payer. Et c’est arrivé, Carey Price a levé le pied après le fameux regard en direction du banc, ça n'a pas été le même gardien de but après. Et c’est Carey Price qui a eu sa tête quand il a déclaré publiquement : ‘’on a perdu notre identité’’.»

«Michel Therrien, c'est une face de boeuf. Ça ne doit pas être un cadeau de travailler avec lui tous les jours. Michel, ce n'est pas le gars le plus sympathique. Ce n'est pas l'entraîneur le plus populaire dans la LNH. Qu'il ait duré aussi longtemps avec le Canadien, pour moi, c'est un exploit», a affirmé Villeneuve.