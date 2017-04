«C'est ce qu'on va faire plus tard qui va compter» -Claude Julien

On en parle en ondes : L'après-match du 3 avril 2017. (17:24) Publié le lundi 03 avril 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Ron Fournier, Martin McGuire et Dany Dubé

SUNRISE, Floride - En moins d'une semaine, deux rendez-vous avec les Panthers de la Floride auront permis au Canadien de Montréal d'atteindre autant de jalons importants dans leur marathon vers les plus grands honneurs dans la Ligue nationale de hockey.

Quatre jours après avoir confirmé leur qualification aux séries éliminatoires en battant les Panthers, les hommes de Claude Julien ont remporté le championnat de la section Atlantique en prenant le mesure de la formation floridienne par le score de 4-1 lundi soir au BB&T Center.



L'avantage de la patinoire

Le gain du Canadien lui donne 101 points en 79 parties, comparativement à 93 pour les Maple Leafs de Toronto qui ont encore quatre matchs à jouer. Les Maple Leafs pourraient donc égaler le Canadien, mais la formation montréalaise compte 43 victoires en temps réglementaire et en prolongation: une colonne identifiée par l'appellation «ROW», qui se veut le premier critère servant à briser une égalité entre deux équipes. Or, les Maple Leafs ne peuvent pas en récolter plus que 42 malgré leur gain de 4-2 contre les Sabres de Buffalo lundi soir.



«Comme je l'avais mentionné en matinée, ça nous donne l'avantage de la patinoire, a rappelé Claude Julien. Je pense que tu dois être fier de terminer en première place de ta section, c'est quelque chose de bien. Mais en même temps, c'est ce qu'on va faire plus tard qui va compter.»



Lindgren gagne des points

Chemin faisant vers sa deuxième victoire en autant de sorties dans la LNH, Charlie Lindgren a bloqué 31 rondelles devant le filet du CH.



«Il a été très bon, surtout en deuxième quand nous n'avons pas été très bons. Il s'est bien défendu et il nous a donné une chance de gagner ce soir. Je suis content que les gars aient pris charge en troisième et lui ont donné une victoire», a dit l'entraîneur.

Faits saillants vs Panthers:

Le Canadien a gagné ce match sans Carey Price, confiné au rôle de réserviste, ni sans les défenseurs Shea Weber et Jordie Benn.



Weber, qui souffre d'une blessure au bas du corps non divulguée, a raté l'entraînement matinal des siens et sera également absent face aux Sabres de Buffalo, mercredi.



Par mesure préventive, il est rentré à Montréal, où il rencontrera les médecins de l'équipe.



Face à la meilleure équipe repêchée

En terminant premier de la section Atlantique, le Tricolore affrontera la meilleure des deux équipes repêchées. Tout indique que ce sera les Rangers de New York, mais il existe toutefois une très, très mince possibilité que les Rangers doublent les Blue Jackets de Columbus au troisième rang de la section Métropolitaine.



Pour y arriver, ils devront d'abord gagner leurs trois derniers matchs et espérer quatre défaites des Blue Jackets en temps réglementaire. Si ce scénario se réalise, les Rangers devront présenter un différentiel buts pour/buts contre de plus-21 par rapport aux Blue Jackets d'ici la fin du calendrier pour se classer troisième et refouler les Blue Jackets à titre de premier club repêché.