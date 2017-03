«C'est de plus en plus difficile de nous affronter» - Claude Julien

Le point de presse de Claude Julien

(98,5 Sports) - Même s'il reste encore 20 matchs à disputer pour les Canadiens, les deux victoires consécutives sur les Sénateurs qui les talonnent au classement enlèveront un peu de pression sur la troupe de Claude Julien.

L’entraîneur montréalais était heureux du week-end de son équipe et particulièrement de la performance de ses joueurs dimanche soir.

«J’ai aimé la manière dont on a joué ce soir, on a bien commencé, a-t-il dit. Quand tu joues deux matchs en deux soirs, les erreurs mentales peuvent être coûteuses, mais ce soir on a pris des bonnes décisions pendant la majorité du match.»

D’ailleurs il ne s’est pas caché pour reconnaître que la performance de ses joueurs au cours de ces deux matchs qui ressemblaient à des matchs de séries éliminatoires est rassurante en ce qui concerne la capacité de l’équipe à faire face aux défis que représentent les éliminatoires.

«Ces deux matchs n’étaient pas la fin du monde, mais c’était un week-end important pour les deux équipes, a-t-il expliqué. Tu ne sais jamais quand tu auras à les affronter (en séries). J’ai constaté qu’on a bien géré la situation, hier (samedi) on est revenu de l’arrière pour trouver une manière de gagner. Ce soir on a contrôlé le match, on était la meilleure équipe la pendant presque tout le match.»

Julien espère que l’équipe va continuer à jouer avec le niveau d’intensité et d’énergie qui lui a procuré ces deux victoires, même s’il estime qu’il y a encore beaucoup de place à l’amélioration.

«On s’améliore constamment, c’est de plus en plus difficile de nous affronter, estime l’entraîneur. Le plus important maintenant avec 20 matchs à jouer est de ne pas s’asseoir sur nos succès. Il faut continuer à s’améliorer en tant qu’équipe.»

Si hier le trio de Philipp Danault, Andrew Shaw et Artturi Lehkonen s’était mis en valeur, dimanche soir l’unité de Tomas Plekanec, Paul Byron et Brendan Gallagher a joué un match intense.

«C’est ce qui fit la différence aussi, quand tu peux te fier à d’autres que toujours les mêmes, a constaté Claude Julien. »

Pour Julien les buts de Nathan Beaulieu et Jordie Benn sont aussi les indicateurs d’une équipe qui a des ressources pour avoir du succès.

Paul Byron a atteint le plateau des 20 buts pour la première fois de sa carrière; Claude Julien apprécie beaucoup son petit ailier.

Lorsqu’un journaliste lui demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles il lui donnait autant d’opportunités, comme de joueur sur la première vague de l’avantage numérique.

«Premièrement il vient d’Ottawa, ça lui a donné une chance en partant, a répondu Julien, avec humour lui-même étant un natif de la région..»

Plus sérieusement Claude Julien a fait l’énumération des qualités de Byron.

«C’est un bon patineur, peu importe sa grosseur, il n’a peur de rien, a-t-il dit. Il va dans les coins il gagne les courses pour les rondelles libres. Il a beaucoup de confiance en ce moment pour marquer des buts. J’ai toujours dit qu’il y a toujours de la place pour des plus petits joueurs s’ils sont bien entourés. Paul fait son chemin.»