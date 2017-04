Calvert suspendu un match pour son geste sur Kuhnhackl (vidéo)

NEW YORK - L'attaquant des Blue Jackets de Columbus Matt Calvert a écopé d'une suspension d'un match pour le double-échec qu'il a servi à l'attaquant des Penguins de Pittsburgh Tom Kuhnhackl vers la fin du match no 2 de leur série quart de finale dans l'Association est, a annoncé le Département de la sécurité des joueurs de la LNH en fin de soirée samedi.

Calvert s'absentera donc du match no 3 qui sera présenté en début de soirée dimanche.



Le Département de la sécurité des joueurs de la LNH avait rencontré Calvert un peu plus tôt samedi, avant de délibérer. Calvert a écopé une pénalité mineure pour double-échec vendredi, après avoir pourchassé Kuhnhackl et lui avoir asséné un double-échec à la tête, brisant au passage son bâton.



Cette pénalité s'est produite alors qu'il restait 35 secondes au cadran, et les Blue Jackets se sont finalement inclinés 4-1 devant les Penguins. Ces derniers ont du même coup pris les devants 2-0 dans cette série au meilleur des sept parties.



Kuhnhackl s'est entraîné samedi, et il pourrait faire partie de la formation partante des Penguins.

Les explications de la LNH