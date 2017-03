Cam Talbot blanchit les Canucks

EDMONTON - Cam Talbot a repoussé 33 rondelles pour permettre aux Oilers d'Edmonton de poursuivre leur séquence victorieuse en blanchissant les Canucks de Vancouver 2-0, samedi soir.

Connor McDavid et Mark Letestu ont tous les deux marqué pour les Oilers (38-24-9), qui ont remporté leurs trois derniers affrontements.



Il s'agissait d'une sixième défaite consécutive pour les Canucks (28-34-9).



Aucun but n'a été inscrit en première période, alors que les deux équipes ont obtenu chacune huit tirs au but. Christopher Tanev a obtenu la meilleure chance de la période pour ouvrir la marque et a manqué une belle occasion de déjouer Talbot lors du premier tiers.



Le premier but de la rencontre est survenu alors qu'il ne restait que 3:18 à disputer en deuxième période, alors que McDavid a rapidement battu Richard Bachman du côté de la mitaine, récoltant son 25e but de la saison.



Talbot a réussi plusieurs arrêts clés face à Markus Granlund, en deuxième période, incluant un tir dangereux à la fin du deuxième vingt. Il a cependant fermé la porte à toute menace pour permettre aux Oilers de retraiter au vestiaire avec l'avantage d'un but.



Les Canucks ont tenté d'égaler la marque, mais sans succès. Letestu a creusé l'écart alors qu'il ne restait que 4:38 à la rencontre pour permettre aux Oilers de se sauver avec la victoire.



Bachman a repoussé 20 des 22 tirs dirigés vers lui.



Les Oilers tenteront de remporter un huitième match d'affilée à domicile lundi, alors qu'ils accueilleront les Kings de Los Angeles. Les Canucks disputeront la deuxième rencontre de leur périple à l'étranger contre les Blackhawks à Chicago mardi.