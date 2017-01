Cam Talbot plume les Ducks (vidéo)

ANAHEIM, Calif. - Leon Draisaitl a inscrit deux buts, Cam Talbot a repoussé 26 lancers en route vers un 15e blanchissage en carrière et les Oilers d'Edmonton ont battu les Ducks d'Anaheim 4-0, mercredi.

Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins et Zack Kassian ont fait bouger les cordages en deuxième période pour les Oilers.



Draisaitl a marqué tôt lors des deuxième et troisième périodes et l'attaquant allemand a maintenant inscrit quatre buts en trois matchs face aux Ducks cette saison. Connor McDavid, meilleur pointeur de la LNH, a récolté un 57e point cette saison et Talbot a rarement été défié lors de son quatrième jeu blanc de la campagne.



John Gibson a stoppé 19 tirs devant le filet des Ducks, qui ont été blanchis pour une première fois depuis le 12 novembre.

Faits saillants: