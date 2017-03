Canadien 1 Rangers 0 (deuxième période)

(98,5 Sports) - Fort de quatre victoires d'affilée, le Canadien de Montréal tente de poursuivre sur cette lancée, ce soir, au Madison Square Garden, face aux Rangers de New York.

Le Canadien (36-21-8, 80 points), installé au premier rang de la section Atlantique, doit toutefois disputer la rencontre sans Alexander Radulov, blessé au bas du corps jeudi soir face aux Predators de Nashville. Vraisemblablement, en bloquant un tir de P.K. Subban.

Brendan Gallagher sera inséré sur la même ligne d’attaque que Max Pacioretty et Phillip Danault.

Ce match sera aussi le premier de Steve Ott et d’Andreas Martinsen avec le Tricolore.

Les Rangers (41-21-2, 84 points) ont une meilleure fiche que le Canadien, mais ils occupent le 4e rang de la section Métropolitaire et le 7e rang de l'Association de l'Est.

Départ canon

Le Canadien entreprend la rencontre à fond de train. Brendan Gallagher, Max Pacioretty et Andreas Martinsen ont tous des occasions de marquer dans les trois premières minutes de jeu. Malheureusement pour Claude Julien, aucun de ses hommes n'arrive à faire mouche.

Jeff Petry quitte le match après avoir reçu un coup de bâton au visage de Pavel Buchnevich que les officiels n'ont pas vu.

À mi-chemin de la période, le Canadien domine 7-3 pour ce qui est des tirs au but.

Le Canadien prend les devants quand un tir de la pointe de Shea Weber se fraie un chemin derrière Henrik Lundqvist. Le 15e but de la saison de Weber. Des mentions d'aide à Pacioretty et à Steve Ott, qui a remporté la mise en jeu.

On en reste là pour la première période: 1-0 Montréal, domination 11-6 pour les tirs au but et bonne première période pour les nouveaux venus Ott et Martinsen.

Plus de détails à venir...