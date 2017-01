Canadien 5 Maple Leafs 3 (troisième période)

La chronique de Martin McGuire - Weekend Extra

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal affronte présentement les Maple Leafs, à Toronto, histoire de conclure une série de sept matchs à l'étranger.

Ils tentent d’infliger une 13e défaite à leurs rivaux de Toronto, eux qui n’ont pas réussi à l’emporter depuis le 18 janvier 2014.

Début sur les chapeaux de roues

Et le Tricolore prend rapidement les devants. Très rapidement...

Il n'y a pas une minute d'écoulée quand Max Pacioretty fait scintiller la lumière rouge. En fait, 20 secondes: 1-0 Montréal. Le 19e but de la saison du capitaine.

Et le Canadien double la mise quand Artturri Lehkonen loge un tire des poignets dans le filet des Maple Leafs. Deux buts en 3 minutes et 27 secondes. Pour Lehkonen, il s'agit d'un 9e but cette saison.

La punition de Tomas Plekanec pour avoir cinglé coûte toutefois un but au Canadien quand Tyler Bozak inscrit son 9e but de la saison à 7:55: 2-1 Montréal.

La situation se répète quelques minutes plus tard. Autre pénalité au Canadien et autre but en supériorité d'un homme pour Toronto, cette fois, par l'entremise de Nazem Kadri, son 16e de l'année. C'est l'égalité.

Jamais deux sans trois, dit le proverbe.

Après une pénalité aux Maple Leafs, le Tricolore rend la monnaie de sa pièce à ses adversaires. Et c'est le jeune Nikita Scherbak qui se charge de redonner les devants aux siens avec une superbe manoeuvre devant le gardien des Maple Leafs. Un but inscrit avec moins d'une seconde au cadran.

La tendance se poursuit en deuxième période. Les Leafs sont punis d'entrée de jeu et Alexander Radulov inscrit son 10e but de la saison: 4-2 Montréal. Jolie pièce de jeu de Shea Weber sur la séquence.

Après une mise en échec légale - mais spectaculaire - de Matt Martin à l'endroit de Jeff Petry, Michael McCarron se bagarre avec le joueur des Maple Leafs. Bobby Farnham fait de même avec Frédérik Gauthier. Les deux derniers seront expulsés.

En fin de deuxième, les Maple Leafs réduisent la marque quand James van Riemsdyk touche la cible à 18:15. Une troisième mention d'aide pour Mitchell Marner.

Le Canadien amorce la troisième période comme les deux autres, en s'inscrivant à la marque. Michael McCarron contourne le filet et il surprend le gardien Frederick Andersen qui aimerait revoir ce tir vif: 5-3 Montréal.

Plus de détails à venir...

L'avant-match

L’équipe de Michel Therrien demeure invaincue en ce début d’année. Le Canadien a remporté ses deux derniers matchs en prolongation grâce à son capitaine Max Pacioretty, contre les Predators à Nashville et les Stars à Dallas.

Ce sera aussi l’occasion pour le jeune russe Nikita Scherbak de disputer son premier match dans la Ligue nationale, la liste des blessées s’étant allongée chez le Tricolore.

Alex Galchenyuk, David Desharnais, Paul Byron, Brendan Gallagher, Andrew Shaw, Greg Pateryn et Andrei Markov ne sont pas en uniforme en raison de blessures.

C’est Carey Price a été choisi par Michel Therrien pour défendre le filet des siens. Il tentera de signer sa 20e victoire cette saison.

(Avec NHL.com)