Canadiens 1 - Capitals 1 (1re période)

(98,5 Sports) - Les Capitals de Washington seront les premiers adversaires des Canadiens de Montréal, qui débutent samedi leur traditionnel programme double du week-end du Super Bowl.

Le match est présenté sur les ondes du réseau Cogeco

1re période:

(3:02) Jay Beagle des Capitals déjoue Carey Price en tout début de première. Canadiens 0 - Capitals 1

Une réparation de la bande a obligé une pause de 12 minutes en début de rencontre.

In case you were wondering why we just had an 11-minute delay in the action. #MouseHouse pic.twitter.com/RgGSuHEEwv