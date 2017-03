Canadiens 1 - Sénateurs 1, 2e période

Le défenseur des Sénateurs, Dion Phaneuf, et l'attaquant des Canadiens Alexander Radulov/Photo: archives PC

(98,5 Sports) - Les Canadiens de Montréal affronteront les Sénateurs d'Ottawa au Centre Canadian Tire. C'estle premier de deux matchs disputés en 24 heures entre les deux équipes. Ottawa est à un point du Tricolore, au deuxième rang de la section Atlantique.

1re période

Aucun but

2e période

02:37: En entrée de territoire des Sénateurs, Philipp Danault fait dévier la rondelle derriere de le but de Craig Anderson, Il fonce récupérer le rebond devant la ligne rouge, il passe à Andrew Shaw qui s'amenait sur la gauche. Le tir balayé de Shaw (11e) dans le haut du but ne donne aucune chance à Anderson 1-0 Canadiens

12:37 : En avantage numérique, Kyle Turris du cercle de mise au jeu du côté gauche passe à Derrick Brassard (13e) oublié dans l'enclave; son tir du poignet déjoue Price du côté du bâton 1-1

13:52 : Ottawa ne perd pas de temps. 1 minute et 16 secondes plus tard, Ryan Dzingel (14e) force la rondelle entre le poteau et Price; c'est 2-1 Sénateurs

Formations

CANADIENS

Attaquants : Max Pacioretty – Alex Galchenuyk – Alexander Radulov / Paul Byron – Tomas Plekanec – Brendan Gallagher / Artturi Lehkonen – Philipp Danault – Andrew Shaw / Dwight King – Steve Ott – Torrey Mitchell

Défenseurs : Andrei Markov – Shea Weber / Brandon Davidson – Jeff Petry / Nathan Beaulieu – Jordie Benn

Gardiens : Carey Price – Al Montoya

Retraits : Alexei Emelin, Andres Martinsen, Michael McCarron

SÉNATEURS

Attaquants : Zack Smith – Kyle Turris – Bobby Ryan / Ryan Dzingel – Derick Brassard – Alex Burrows / Mike Hoffman – Jean-Gabriel Pageau – Tom Pyatt / Viktor Stalberg – Chris Kelly – Tommy Wingels

Défenseurs : Marc Methot – Erik Karlsson / Dion Phaneuf – Cody Ceci / Mark Borowiecki – Chris Wideman

Gardiens : Mike Condon – Craig Anderson

Retraits : Fredrik Claesson, Jurki Jokipakkpa, Christopher DiDominco

Avant-match

Un point sépare les deux formations au classement de la division Atlantique. Avec leurs 86 points, les Canadiens (39-23-8) pourraient donc perdre la première position de la division au profit des Sénateurs (39-23-9), qui ont un match de plus à jouer.

Les résultats de ces deux matchs disputés en fin de semaine pourraient même avoir un impact majeur sur le classement final de la saison, du moins dans la division Atlantique.

L’entraîneur-chef du Tricolore a décidé de remplacer le défenseur Alexei Emelin par Nathan Beaulieu. Celui-ci avait été retiré de l’alignement pour le match opposant le Tricolore aux Blackhawks de Chicago. Or, Emelin a livré une très mauvaise performance lors de ce match, mardi.

En expliquant sa décision, Julien a de nouveau insisté sur le fait qu'il tient à effectuer une rotation avec certains de ses défenseurs.

Beaulieu évoluera aux côtés de Jordie Benn.

Les attaquants Andreas Martinsen et Michael McCarron ne joueront pas ce soir.

C’est Carey Price qui sera devant le filet des siens. Il fera face à Mike Condon.

Le gardien numéro un des Sénateurs, Craig Anderson, est blessé. Il sera néanmoins devant le filet des siens.

Il s'agit du premier de trois duels en huit soirs entre les deux équipes. Après l'affrontement de ce soir, le Canadien et les Sénateurs s'affronteront dimanche au Centre Bell puis de nouveau samedi prochain, à Montréal.

(Avec La Presse canadienne)