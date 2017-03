Canadiens 3 Sénateurs 1 (deuxième période)

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal a fait bonne figure le week-end dernier en remportant les deux matchs contre les Sénateurs d'Ottawa. Dans ce troisième chapitre, les hommes de Guy Boucher voudront évidemment prendre leur revanche, ce soir au Centre Bell.

Première période

En début de première période, les Sénateurs sont combatifs. Mike Huffman a eu une bonne chance de marquer, mais le tir est bloqué par Alexei Emelin.

(6:41) Andrew Shaw a laissé tomber les gants face à Alexandre Burrows qui venait de donner un coup de bâton à Alex Galchenyuk. Les deux joueurs écopent de 5 minutes au cachot.

(8:51) Pénalité pour Erik Karlsson pour avoir retenu Alexander Radulov.

(9:28) Boulet de Shea Weber (Markov, Galchenyuk) qui profite de l'avantage numérique et donne l'avance au Tricolore. Il s'agit de son 17e de la saison. Canadiens 1 -Sénateurs 0

Weber's 12th PP goal of the year gives the Habs a 1-0 lead. pic.twitter.com/AKk8mVHIHc