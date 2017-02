Canadiens : «La situation est urgente» -Mario Tremblay

(98,5 Sports) - Il est moins une pour le directeur général des Canadiens de Montréal, selon notre chroniqueur Mario Tremblay. L'ancien joueur et entraîneur-chef du Tricolore est convaincu que Marc Bergevin doit effectuer une transaction d'ici les prochains jours afin de changer l'ambiance morose qui règne dans le vestiaire de l'équipe. Par la même occasion, un nouveau venu pourrait peut-être créer l'étincelle dont ce club a réellement besoin.

Depuis plusieurs semaines, le Tricolore cumule les défaites et sa place en séries éliminatoires est de moins en moins garantie.

En fait, la formation a été misérable depuis la pause du match des étoiles. L'équipe a une fiche de 3-7-1; elle a marqué en moyenne moins de 2 buts (1,64) par rencontre tandis qu'elle a accordé 2,91 buts durant la même période. En plus, le jeu de puissance est anémique (7%).

Au regard de la triste performance des Canadiens lors de leur duel face aux Islanders, jeudi, Mario Tremblay est convaincu qu'un changement majeur est nécessaire au sein de l'alignement.

«Je m’attendais à ce que les Canadiens l’emportent contre les Islanders, surtout dans le cadre du 1000e match de Claude Julien dans la Ligue nationale de hockey (LNH), a affirmé Mario Tremblay, vendredi, à l’émission Les amateurs de sports. Je ne veux pas être pisse-vinaigre, mais je suis déçu de la performance de l’équipe. Sept attaquants n’ont pris aucun tir au but. Ce n’est pas normal.»

Rappelons que les Canadiens se sont inclinés par la marque de 3-0 face aux Islanders de New York, au Centre Bell. C'était le cinquième jeu blanc contre les Canadiens au cours de ses 17 dernières sorties. Pour l'entraîneur-chef Claude Julien, il s'agissait d'un deuxième revers en trois matchs à la barre des Canadiens.

Ses joueurs ont été si peu menaçants à l’attaque, hier soir, que les spectateurs ont hué leur équipe favorite en début de troisième période.

D’après Mario Tremblay, d’autres statistiques prouvent que l’offensive du Tricolore est en panne sèche. «Seulement quatre attaquants sont parvenus à compter lors des dix dernières parties. Pour certains, c'Est encore pire: Max Pacioretty (7 buts en 11 matchs), Alex Galchenyuk (1 buts en 11), Alexander Radulov (2 buts en 12) et Andrew Shaw (1 en 12).»

Mario Tremblay a par ailleurs souligné la léthargie offensive de plusieurs joueurs du Tricolore, dont Brendan Gallagher (1 but en 21 matchs), Phillip Danault (0 en 13), Tomas Plekanec (0 en 12), Artturi Lehkonen (0 en 12), Paul Byron (0 en 10), Torrey Mitchell (0 en 34).

De l'avis de notre journaliste Martin McGuire, beaucoup d'attaquants des Canadiens ont de la difficulté. Par ailleurs, «trop de joueurs seraient confortables».

Claude Julien a d'ailleurs admis à McGuire, aujourd'hui que la situation était «urgente».

«On doit gagner des matchs. Défensivement, l'équipe s'est déjà améliorée. On donne déjà moins de chances de marquer. Mais, notre jeu de transition doit être beaucoup mieux. Évidemment, il faut aussi marquer des buts. C'est la prochaine étape qu'on essaie d'ajuster le plus rapidement possible.»

David Desharnais

David Desharnais peut-il aider Julien dans sa quête d'améliorer l'attaque ? Mario Tremblay pense que oui.

«Je suis content en fait que Claude Julien ramène David Desharnais dans l’alignement. Pourquoi? Il a une bonne vision du jeu, c’est un bon passeur et il est capable de repérer ses ailiers. Il peut possiblement aider tous ces joueurs [mentionnés ci-haut] qui ne marquent pas. Il pourrait jouer au centre avec Pacioretty et Radulov. On a rien à perdre.»

«Cette équipe est mêlée en zone neutre et en zone défensive. On voit beaucoup de revirements. De plus, les joueurs ne gagnent pas les bataille à un contre un.»

Les Canadiens ont trois victoires à leurs 11 derniers matchs disputés au Centre Bell, ce qui est très inquiétant pour leurs partisans, selon Mario Tremblay. Depuis le début de la saison, la fiche de la formation montréalaise est quand même satisfaisante (18-9-4), mais il faut mentionner qu'une grande proportion des gains se sont cumulés avant les Fêtes.

Depuis, le Tricolore n’est pas l’ombre de ce qu’il était en début de saison. Il avait un dossier de 13 victoires, une défaite et un revers en prolongation au cours de ses 15 premiers affrontements.

Les piètres performances des Canadiens depuis janvier ne reflètent pas la qualité du club, d’après Tremblay. Mais le doute s'est installé. «Un moment donné, il va y avoir un déblocage. Du moins, je l’espère. Chose certaine, la situation est urgente.»

Bergevin doit-Il bouger ?

Au dire de Mario Tremblay, le directeur général des Canadiens doit absolument effectuer une transaction afin de remettre son équipe sur les rails.

«Il n’a pas le choix de bouger. Claude Julien va avoir besoin d’aide. Je crois qu’il va tout tenter. Une transaction pourrait créer une étincelle ou sonner des cloches dans l’équipe. Je pense de toute façon que Claude Julien va se tanner rapidement...Tricolore doit faire les séries éliminatoires.»