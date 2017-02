«Carey Price encore une fois est notre meilleur joueur.» - Claude Julien (vidéo)

(98,5 Sports) Bien que ce ne fut loin d'être un match parfait, l'entraîneur des Canadiens Claude Julien était souriant après la victoire des siens 3-2 en prolongation contre les Maple Leafs au Air Canada Centre de Toronto.

«C’était un bon match, les deux équipes ont bien joué, a dit d’entrée de jeu Claude Julien. On voyant qu’il y avait beaucoup en jeu. Ils ont travaillé fort, ils ont été compétitifs, j’ai aimé notre performance. On savait que ce serait difficile, on a bien réagi.»

Depuis son retour au jeu suite à sa blessure, Alex Galchenyuk ne semblait pas jouer à la hauteur de son talent. Claude Julien a aimé ce qu’il a vu de son gros joueur de centre.

«Je l’ai dit, Galachenyuk est un jeune joueur qu’on doit aider à devenir encore meilleur qu’il est, a-t-il expliqué. Il répond bien jusqu’ici, il est compétitif. J’aime son attitude, il veut apprendre. J’ai vraiment aimé la façon dont il se comporte dernièrement.»

Au sujet de ses paires de défenseurs qu’il a remaniées, Julien n’a pas voulu les blâmer pour les deux buts des Leafs.

«Ce soir toute l’équipe a bien joué, a analysé Julien. On a bien bougé la rondelle, on avait beaucoup de pression. Les joueurs ont bien réagi. On a fait des changements pour voir des choses un peu différentes dans nos paires. Les deux buts qu’ils ont marqués sont typiques de Toronto. Ils lancent de loin avec beaucoup de présence devant le filet.»

Évidemment sans les multiples arrêts spectaculaires de Carey Price, les Canadiens ne seraient pas ressortis du Air Canada Centre avec les deux points de la victoire.

«Carey Price encore une fois est notre meilleur joueur, a affirmé Claude Julien. (les arrêts en deuxième) ça donne vraiment confiance. Il y a plusieurs équipes dans le circuit qui ont des bons gardiens de but. Ça fait toujours une différence. Nous on considère qu’on a le meilleur et on en profite.»

Le Tricolore avait joué un match convaincant contre les Rangers à New York mardi dernier. C’est ce genre d’attitude qu’il souhaite si l’équipe veut connaître du succès.

«Faut que ça devienne une habitude, a-t-il dit. Je suis ici parce que l’équipe a passé à travers un creux et là il faut se sortir de ce creux-là et de bâtir de bonnes habitudes comme ce qu’on a vu ce soir et transporter ça de match en match.»

Un gros arrêt de Carey Price