Carey Price parmi les étoiles de la semaine

(98,5 Sports) - Carey Price a été choisi la troisième étoile de la semaine dans la LNH.

Lundi midi, la LNH a fait connaître ses trois étoiles de la dernière semaine.

L’ailier droit Nikita Kucherov du Lightning de Tampa Bay, le gardien Sergei Bobrovsky des Blue Jackets de Columbus et le gardien vedette du Canadien de Montréal ont été nommés respectivement première, deuxième et troisième étoiles de la semaine.

1re étoile: Nikita Kucherov

C'est l'attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov qui a été élu la première étoile. En quatre matchs, l'ailier droit a récolté neuf points, dont cinq buts, pour aider le Lightning à inscrire trois victoires. Avant le match de lundi, Kucherov avait inscrit au moint un point à ses six dernières sorties. Il a une fiche de 7-7-14 au cours de cette séquence. En 57 matchs jusqu'ici, il a marqué 28 buts et ajouté 35 aides pour 63 points.

2e étoile: Sergei Bobrovsky

Sergei Bobrovsky s'est inséré entre Kucherov et Price. Le gardien des Blue Jackets a repoussé 87 des 88 lancers auxquels il a fait face pour terminer la semaine avec une fiche de 2-0-1, une moyenne de 0,33 et un taux d'efficacité de ,989. Après sa défaite contre le Canadien, Bobrovsky a récolté ses quatrième et cinquième blanchissages de la saison.

En 51 matchs en 2016-17, le Russe montre une fiche de 34-13-4 avec une moyenne de 2,09 et un pourcentage d'arrêts de 92,9. Ses 34 victoires constituent une marque d'équipe chez les Blue Jackets.

3e étoile: Carey Price

Le gardien du CH a une fiche de trois victoires - dont un jeu blanc, son 39e en carrière -, et aucune défaite au cours de la dernière semaine. Il a accordé une moyenne de 0,66 but par match et a maintenu un pourcentage d'efficacité de 97,4%.

Depuis le début de la saison, Price montre une fiche de 29-16-5 avec une moyenne de 2,31 et un taux d'efficacité de ,922. Il a réussi trois jeux blancs en 50 rencontres.

(Avec La PC)