Carl Hagelin marque en fin de troisième période et les Penguins l'emportent

PITTSBURGH - Carl Hagelin a touché la cible alors qu'il restait 4:15 à jouer en troisième période et les Penguins Pittsburgh sont venus de l'arrière pour vaincre les Hurricanes de la Caroline 3-2, mercredi.

Hagelin a inscrit son cinquième but de la campagne et son deuxième en autant de matchs. Il a accepté une passe de Patric Hornqvist sur la séquence. Les Penguins avaient créé l'égalité 2-2 quand Chris Kunitz a trouvé le fond du filet dès la deuxième minute du troisième vingt.



Sidney Crosby a enfilé l'aiguille pour une 26e fois cette saison, un sommet dans la LNH, et il a obtenu un 42e point pour rejoindre Connor McDavid au sommet des pointeurs de la ligue.



Les Penguins ont remporté trois parties de suite et quatre de leurs cinq dernières. Ils ont amassé au moins un point au cours de leurs 10 derniers matchs à domicile.



Matt Murray a amorcé la rencontre pour les locaux et il a stoppé 25 des 27 lancers dirigés vers lui avant d'être remplacé par Marc-André Fleury, au début de la troisième période. Fleury a effectué 19 arrêts.



Lee Stempniak a marqué son septième but de la saison et Elias Lindholm son troisième, pour les Hurricanes, qui ont vu leur séquence de trois victoires prendre fin. Cam Ward a repoussé 23 rondelles.