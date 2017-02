«Ce sera un gros défi d'affronter les Rangers» - Carey Price

(98,5 Sports) - À la veille de leur duel contre les Rangers de New York, tous les joueurs du Canadien de Montréal ont sauté sur la patinoire lundi matin.

Absent de l'entraînement public dimanche parce qu'il devait recevoir des traitements, Carey Price était de retour sur la glace lundi. Avant que le reste de l'équipe ne commence la pratique, le gardien étoile du CH a sauté sur la patinoire en compagnie de son auxiliaire Al Montoya et de leur entraîneur, Stéphane Waite.

Les deux gardiens sont déjà sur la glace avec leur entraîneur Stéphane Waite. / Both goalies are already on the ice with Waite in Brossard. pic.twitter.com/GaeCLj8yYf