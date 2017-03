«Ce serait malsain de donner le trophée Vézina à Price...» -Théodore

On en parle en ondes : José Théodore, chroniqueur à TVA sports. (11:11) Publié le mercredi 08 mars 2017 dans Bonsoir les sportifs Avec Ron Fournier

(98,5 Sports) - José Théodore reconnaît que Carey Price connaît de bons moments, mais selon lui la lutte pour l'obtention du trophée Vézina doit se faire entre Sergei Bobrovsky, des Blue Jackets de Columbus, et Devan Dubnyk, du Wild du Minnesota.

«Quand il le veut, Price est le meilleur, mais ce serait malsain de lui donner le trophée Vézina, demain matin. Ce serait injuste envers Bobrowski et Dubnyk», a déclaré Théodore à Ron Fournier au micro de Bonsoir les sportifs.

Selon l’ex-gardien des Canadiens, Price est le meilleur qu’il a vu au point de vue du talent brut et il a toutes les aptitudes pour dominer.

«Mais il doit mener son équipe à des échelons supérieurs comme l’ont fait les Patrick Roy, les Martin Brodeur, et les Ron Hextall et les Dominik Hasek qui ont amené leur formation en finale», a déclaré celui qui a remporté le trophée Hart, à titre de joueur par excellence de la LNH, et le trophée Vézina, à titre de meilleur gardien, à la fin de la saison 2001-2002.

Théodore considère que Price a la chance de démontrer cette année qu’il est le meilleur gardien de la ligue.

D’autre part, l’ex-gardien des Canadiens a répondu à la question de Ron concernant les comportements d’Alex Galchenuyk et de Nathan Beaulieu à l’extérieur de la patinoire.

‘Comment tu négocies avec des joueurs comme eux que l’on qualifie de high maintenance, qui aiment avoir du fun?» a demandé Ron.

«Tu n’as pas le choix de les laisser faire. Le problème avec les réseaux sociaux, c’est que tout le monde le sait. C’est la réalité de la LNH de nos jours. Que ce soit à Montréal, à Washington ou au Minnesota, c’est comme ça, a affirmé Théodore. Ce ne sont pas aux joueurs de s’adapter, c’est la plus la mentalité des gens de Montréal qui doit changer et se dire que c’est ça la réalité. Avec les réseaux sociaux, il faut s’adapter. C’est comme cela dans tous les sports en raison des gros salaires.

«On ne peut pas dire, tu joues à Montréal, tu n’as pas le droit de te gâter. C’est une adaptation, c’est la réalité de la LNH, c’est comme ça à travers la ligue, mais à Montréal on est un peu plus scruté qu’ailleurs.»

Dans l’entrevue, le chroniqueur à TVA Sports parle aussi du fait de gagner la Coupe Stanley pour être reconnu, d’Alex Ovechkin et de la naïveté des gardiens.