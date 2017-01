CH 0 - Red Wings 1 (3e période) (vidéos)

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal tente de vaincre les Red Wings de Detroit pour une quatrième fois de suite, lundi après-midi au Joe Louis Arena.

1re période

Avec sept minutes à faire en première période, ce sont les Red Wings qui dominent au chapitre des tirs au but avec cinq tirs contre seulement deux pour le CH. Les deux équipes ont bénéficié chacune d'un jeu de puissance, mais elles n'ont pu en profiter.

Avec cinq minutes à faire, Carey Price s'illustre avec un superbe arrêt de la mitaine devant Andreas Athanasiou. Le joueur ontarien a subtilisé la rondelle à Jeff Petry à la ligne bleue du CH pour s'échapper seul devant le gardien du Canadien. Sur le jeu, Nathan Beaulieu a mis son coéquipier en danger avec une petite passe imprécise et dangereuse.

Voyez l'arrêt de Price:

Carey dit non. / Carey says no.

??-> https://t.co/xaG27VwGUy#GoHabsGo pic.twitter.com/HJTPjV0g1X