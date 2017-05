Championnat mondial: la Lettonie encore en tête de son groupe

PARIS - Andris Dzerins a inscrit son deuxième but du match avec un peu plus d'une minute à jouer et la Lettonie a battu l'Italie 2-1, mardi, au Championnat du monde de hockey.

Cette victoire a permis à la Lettonie de rester en tête du groupe A, devant la Russie. Les deux équipes ont gagné leurs trois rencontres jusqu'ici, mais la Russie a un point de moins au classement puisqu'une de ses victoires a été acquise en bris d'égalité.



Les deux équipes s'affronteront lundi et joueront aussi contre les États-Unis d'ici là.



L'Italie avait provoqué une prolongation avant de perdre contre la Slovaquie samedi et elle a démontré à nouveau sa valeur mardi, prenant même les devants grâce à un filet de Marco Insam.



Dzerins a répliqué en avantage numérique une dizaine de minutes plus tard. Il a ensuite joué les héros avec 1:19 à faire en troisième période, à la suite d'une mise en scène de Roberts Bukarts.



Plus tard dans le groupe A, à Cologne, en Allemagne, la Slovaquie avait rendez-vous avec le Danemark.



Du côté du groupe B, Ken Andre Olimb a préparé le premier but de son frère aîné Mathis Olimb avant d'ajouter lui-même un filet et la Norvège a vaincu la Slovénie 5-1, à Paris.



Kristian Forsberg, Aleksander Reichenberg et Patrick Thoresen ont aussi touché la cible pour la Norvège, tandis que Lars Haugen a repoussé 15 tirs.



Robert Sabolic a fourni la réplique de la Slovénie.



L'autre match à l'horaire dans le groupe A, mardi, opposait la France à la Suisse.



Les quatre meilleures équipes de chaque groupe à la fin du tournoi rotation accéderont aux quarts de finale.