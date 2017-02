Chimera et Greiss unissent leurs efforts

PHILADELPHIE - Jason Chimera a marqué le but vainqueur en début de deuxième période, Thomas Greiss a réalisé 33 arrêts et les Islanders de New York ont battu les Flyers de Philadelphie 3-1, jeudi soir.

John Tavares et Casey Cizikas ont aussi fait bouger les cordages pour les Islanders, qui ont remporté neuf de leurs 13 dernières parties pour se rapprocher d'une place en séries dans l'Association Est.



Wayne Simmonds a été l'unique buteur des Flyers, qui ont perdu un troisième match de suite. Les Flyers ont évité d'être blanchis lors de trois matchs consécutifs, ce qui aurait été une première pour eux en 50 ans d'histoire.



Les Flyers ont amorcé la rencontre occupant la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Est, un point devant les Bruins de Boston. Les Islanders accusaient un retard de trois points, mais ils devaient disputer trois parties de plus que les Flyers.