Chris Kreider marque en prolongation,les Rangers battent les Sabres 2-1

BUFFALO, N.Y. - Chris Kreider a trouvé le fond du filet à 3:56 de la prolongation et les Rangers de New York ont vaincu les Sabres de Buffalo 2-1, jeudi soir, pour mettre un terme à leur série de deux revers.

Mats Zuccarello a marqué en temps réglementaire et Henrik Lundqvist a bloqué 36 lancers, dont deux en prolongation, pour les Rangers. J.T Miller s'est fait complice des deux buts des Rangers, qui ont signé une 18e victoire à l'étranger cette saison, un sommet dans la LNH.



Kreider a accepté une passe de Miller et il a décoché un tir des poignets du cercle droit pour inscrire son 20e but de la campagne.



Cody Franson a fait bouger les cordages pour les Sabres, qui se sont inclinés pour une troisième partie de suite. Robin Lehner a réalisé 42 arrêts.