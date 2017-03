Cinq moments marquants du match entre le Canadien et les Flames

CALGARY - Voici cinq moments marquants du match disputé jeudi soir entre le Canadien de Montréal et les Flames de Calgary.

Un retour peu convaincant



Laissé de côté mardi soir contre les Canucks de Vancouver, Alexei Emelin a connu une première période qui a laissé à désirer. Il a d'abord été pris à contre-pied à la ligne bleue adverse, permettant aux Flames de profiter d'un surnombre. Matthew Tkachuk a servi une belle feinte devant Jeff Petry et, malgré le repli de Phillip Danault, a glissé la rondelle derrière lui, dans l'enclave à l'intention de Mark Giordano. Ce dernier a marqué son 10e de la saison, à 7:38 grâce à un tir de qualité dans la partie supérieure gauche. Quelques minutes plus tard, un moment d'inattention d'Emelin près du filet d'Al Montoya a failli causer un autre but.



Combats de poids légers... et de mi-lourds



Peut-être dans l'espoir de réveiller leurs coéquipiers, Paul Byron, d'abord, puis Steve Ott, ont tour à tour jeté les gants contre Kris Versteeg et Matt Bartkowski, deux joueurs de leur gabarit. Byron et Versteeg ont lancé de bonnes droites de part et d'autres, bien que peu d'entre eux ont touché la cible. Le duel entre Ott et Bartkowski ressemblait davantage à un combat de lutte.



Une chute coûteuse



Solide depuis son arrivée avec le Canadien, Jordie Benn a été victime d'une rare défaillance qui a aidé les Flames à se bâtir une avance de 2-0 en deuxième période. Alors que le Tricolore attaquait en zone adversaire, Benn a chuté à la ligne bleue, permettant aux Flames de se présenter en groupe et d'organiser une attaque soutenue dans le territoire du Canadien. Les deux premiers tirs des Flames ont raté la cible, mais Michael Stone n'a pas raté le sien. Le défenseur a inscrit son premier depuis son arrivée à Calgary grâce à un tir des poignets de la ligne bleue, d'apparence inoffensive, mais que Montoya n'a pas semblé voir en raison de la présence de Troy Brouwer devant lui.



Un bond favorable pour Monahan



Malgré du travail inefficace, le Canadien était toujours dans le match jusqu'à ce que Sean Monahan ne joue un rôle-clé dans une poussée de deux buts rapides tard en deuxième période. Le talentueux attaquant a profité d'une rondelle devenue libre dans l'enclave, après que le tir de Michael Stone eut donné contre le patin du défenseur Nathan Beaulieu, et a porté le score 3-0 grâce à un tir qui n'a donné aucune chance à Montoya. Les joueurs du Canadien n'avaient pas eu le temps de digérer ce but de Monahan que celui-ci a aidé les Flames à se bâtir un confortable coussin de quatre buts, seulement 26 secondes après qu'il eut lui-même marqué. Il a d'abord récupéré une rondelle libre en zone neutre avant de passer le disque à Johnny Gaudreau. Ce dernier a repéré Micheal Ferland qui a décoché un vif tir des poignets dans la partie supérieure gauche du filet.



Gaudreau couronne une faste soirée



Alors que le match tirait à sa fin et qu'il était hors de portée du Canadien, Johnny Gaudreau a couronné une faste soirée de travail en marquant son 14e but de la saison. Gaudreau a sauté sur une rondelle devenue libre à l'embouchure du filet, alors que Jordie Benn avait perdu son bâton et que Al Montoya était hors position. Il s'agissait de son quatrième point du match.