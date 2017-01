Cinq moments marquants entre le Canadien et les Jets

WINNIPEG - Voici cinq moments marquants du match entre les Jets de Winnipeg et le Canadien de Montréal, mercredi.

Départ canon



Comme il l'avait fait samedi contre les Maple Leafs de Toronto, le Canadien a frappé à la vitesse de l'éclair en début de rencontre. Phillip Danault et Brian Flynn ont inscrit les deux premiers buts du Tricolore dans les cinq premières minutes de jeu en profitant des largesses du gardien des Jets, Connor Hellebuyck. Cependant, tout comme face aux Leafs, le Canadien a laissé les Jets revenir dans le match avant la fin de la période. Tomas Plekanec a toutefois permis aux siens de retraiter au vestiaire avec une avance de 3-2.



Pas facile pour Hellebuyck



Connor Hellebuyck a sans doute connu de meilleures soirées de travail au cours de sa carrière. Celui qui avait blanchi les Flames de Calgary à sa dernière sortie en repoussant les 28 tirs dirigés vers lui a cédé trois fois sur sept lancers avant d'être remplacé par Michael Hucthinson. Hellebuyck a paru faible sur au moins deux des trois buts du Canadien et a terminé sa soirée de travail avec un taux d'efficacité de ,571 en 14:01 de jeu. Son remplaçant n'a pas fait beaucoup mieux, cédant deux fois sur les six premiers tirs auxquels il a fait face.



Andrighetto soulagé



Si un joueur avait un poids supplémentaire sur les épaules dans le vestiaire du Canadien, c'est bien Sven Andrighetto. Le petit attaquant suisse n'avait pas touché la cible à ses 10 premiers matchs, lui qui a totalisé 10 buts en 44 matchs avec le grand club la saison dernière. Il a profité d'une déviation chanceuse de la passe de Brian Flynn sur le patin de Tobias Enstrom pour enfiler l'aiguille. Andrighetto a célébré en faisant mine de retirer la pression de ses épaules en rejoignant ses coéquipiers au banc de l'équipe. Il s'agissait de son premier but dans la LNH depuis le 29 mars 2016.



Danault, digne des faits saillants



Il faisait froid à Winnipeg — autour de moins-30 degrés celsius — mais ce n'est pas pour cette raison que certains joueurs des Jets pourraient souffrir de symptômes du rhume au cours des prochaines heures. Ce sera plutôt à cause de Phillip Danault. L'attaquant du Canadien a inscrit un but spectaculaire en début de deuxième lorsqu'il est passé en coup de vent devant les cinq joueurs adverses avant de déjouer Hutchinson du côté de la mitaine. Le Québécois a amorcé la séquence derrière son filet et a parcouru la patinoire au complet sans être ennuyé grâce à son impressionnante vitesse.



Lehkonen termine le travail



Même si le Canadien menait déjà par deux buts en troisième période, Artturi Lehkonen n'a pas ménagé les efforts pour s'illustrer également dans les 10 premières minutes de la troisième période. Il a d'abord fait dévier le tir de la pointe de Shea Weber pour faire 6-3 avant de s'emparer du retour de lancer de Nathan Beaulieu lors d'un avantage numérique. Le Finlandais de 21 ans a ainsi atteint le plateau des 10 buts à son 33e match dans l'uniforme du Canadien.