Cinquième victoire d'affilée pour les Bruins

CHICAGO - Anton Khudobin a réalisé 41 arrêts et les Bruins de Boston ont tenu le coup pour l'emporter 3-2 contre les Blackhawks de Chicago, dimanche.

Il s'agissait de la cinquième victoire consécutive des Bruins, qui ont amorcé la journée avec une avance de quatre points sur le Lightning de Tampa Bay, au huitième rang de l'Association de l'Est.

Ce gain permet à l'équipe de Bruce Cassidy de faire un bond devant les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d'Ottawa, au deuxième échelon de la section Atlantique.



Ryan Spooner, Patrice Bergeron et Kevan Miller ont touché la cible pour les Bruins.



Du côté des Blackhawks, Artemi Panarin a fait bouger les cordages pour une quatrième partie de suite. Panarin a eu besoin d'une deuxième tentative pour tromper la vigilance de Khudobin, car son premier lancer a touché son coéquipier Richard Panik, recroquevillé dans le filet des Bruins. Panik a tout de même été crédité d'une mention d'assistance sur le jeu.



Jordin Tootoo a ajouté un but pour les locaux. Corey Crawford a repoussé 26 rondelles.



Les Blackhawks s'étaient assurés de la première place de la section Centrale et de l'Association de l'Ouest quand le Wild du Minnesota a perdu contre les Predators de Nashville, samedi. Ils auront l'avantage de la patinoire pour les trois premières rondes des séries, s'ils se rendent aussi loin.