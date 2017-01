Cinquième victoire de suite pour Fleury

PITTSBURGH ? Marc-André Fleury a stoppé 28 lancers pour signer une cinquième victoire de suite et les Penguins de Pittsburgh ont défait le Lightning de Tampa Bay 6-2, dimanche.

Fleury, qui n'a pas perdu en temps réglementaire depuis qu'il a alloué six buts contre le Wild du Minnesota, le 25 novembre, montre un dossier de 7-0-1 à ses huit dernières décisions.



Conor Sheary a obtenu un but et une aide alors qu'Eric Fehr, Chris Kunitz, Scott Wilson, Phil Kessel et Kris Letang ont aussi fait bouger les cordages pour les Penguins. Sidney Crosby et Matt Cullen ont tous deux été complices de deux buts.



Jonathan Drouin et Vladislav Namestnikov ont marqué pour le Lightning et Andrei Vasilevskiy a réalisé 31 arrêts.



Drouin avait donné les devants 1-0 au Lightning, en deuxième période, mais les Penguins ont inscrit les quatre buts suivants.