Claude Julien bientôt remercié?

(98,5 Sports) - Et c'est reparti. Un peu comme à Montréal, l'entraîneur est toujours la sellette à Boston.

Claude Julien sera-t-il congédié?

Tous les journalistes qui couvrent les Bruins se prononcent sur cette question au lendemain d'une défaite de 6-5 en tirs de barrage face aux Red Wings. Une déconfiture inacceptable... les Bruins menaient 4-1 après une période de jeu.

Claude Julien a d'ailleurs laissé transparaître sa colère hier soir pendant le match.

Welcome to the hot seat, Claude Julien. pic.twitter.com/Bo2eRJDHlW — Spittin' Chiclets (@StoolChiclets) 19 janvier 2017

Le pire dans tout ça c'est qu'après 48 parties, les Bruins (23-19-6) sont toujours dans le portrait des séries, mais ils montrent une piètre fiche de 4-4-2 à leurs 10 derniers matchs.

Ce qui est plus inquiétant, c'est que leurs meilleurs joueurs ne sont pas à la hauteur depuis quelques matchs. À commencer par Tuukka Rask qui connaît des moments difficiles devant son filet à l'instar d'autres gardiens vedettes du circuit comme Henrik Lundqvist (Rangers) ou Carey Price (Canadien).

Même chose pour le jeune David Pastrnak - l'un des meilleurs buteurs de la LNH après une vingtaine de parties -qui n'a pas trouvé le fond du filet à ses 15 derniers matchs.

En général, les journalistes qui couvrent les Bruins pensent qu'il serait injuste de congédier Claude Julien, mais que c'est probablement ce qui risque d'arriver... assez prochainement.

Surtout quand on sait que Julien n'a jamais été l'homme de confiance du directeur général actuel des Bruins, Don Sweeney... et que son contrat arrive à échéance à la fin de la présente campagne.

Julien a remporté la coupe Stanley en 2011 à la barre de l'équipe, mais il a raté les séries par un cheveu au cours des deux dernières années.

Ce qu'en pensent les journalistes à Boston

Jimmy Murphy, qui couvre les activités des Bruins pour la station de radio WEEI et qui collabore à VICE Sports, avance que c'est le président de l'équipe Cam Neely qui prendrait le relais advenant un congédiement.

Was told by # of sources for a while now that if Julien was let go by Bruins, job was Cassidy's but in last 12 hours hearing could be Neely — Jimmy Murphy (@MurphysLaw74) 19 janvier 2017

Travis Yost, un spécialiste des statistiques avancées de TSN, croit que son temps est peut-être venu... mais qu'il ne s'agit peut-être pas de la meilleure décision.

TSN: Is firing Claude Julien really a sensible move for the Boston Bruins? https://t.co/elaDXVrebC — Travis Yost (@travisyost) 19 janvier 2017

Kevin Paul Dupont, du Boston Globe, pense aussi que Julien sera bientôt remercié.

For those wondering: Julien has more coaching talent than his roster has playing talent. But same was true of Gallant in FL. — Kevin Paul Dupont (@GlobeKPD) 19 janvier 2017

Pour Joe Haggerty, de CSN New England, Julien est sur le «siège éjectable» depuis plusieurs semaines déjà.