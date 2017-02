Claude Julien veut améliorer l'aspect défensif

BROSSARD, Qc - En attendant de mieux connaître sa nouvelle équipe et les éléments qui la composent, Claude Julien veut se concentrer sur l'aspect défensif dans son ensemble pour permettre au Canadien de générer plus d'attaque et un plus grand nombre d'occasions de marquer.

À l'issue d'une séance d'entraînement énergique, qui a duré près d'une heure, lundi matin, au Complexe sportif Bell de Brossard, Julien a expliqué qu'il veut voir son équipe moins souvent dans son territoire et plus souvent dans celui de l'adversaire. Et pour ce faire, a-t-il ajouté, il veut implanter une méthode qui permettra d'accroître la possession de la rondelle.



Après le tourbillon de la dernière semaine, Julien tentera de relancer sa troupe dès mardi soir alors que le Canadien rendra visite aux Rangers de New York de son bon copain Alain Vigneault.



Cette visite au Madison Square Garden survient au moment où les Rangers connaissent de bons moments, avec sept gains à leurs huit dernières rencontres, pendant que le Tricolore ne compte qu'une seule victoire à ses huit dernières sorties. Pendant cette séquence, le Canadien n'a marqué que 11 buts, dont cinq lors d'un même match, et a subi trois revers par jeu blanc.



Malgré tout, le Canadien continue de dominer le classement de la section Atlantique, mais son avance n'est plus que de deux points devant les Sénateurs d'Ottawa, qui ont deux matchs de plus à jouer. Quant aux Bruins de Boston, l'ancienne équipe de Claude Julien, ils n'accusent plus que quatre points de retard sur la formation montréalaise, après avoir remporté leurs quatre dernières rencontres.