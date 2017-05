CMH: les États-Unis surpris par la Finlande

COLOGNE, Allemagne - La Finlande a surpris la jeune formation américaine de l'entraîneur-chef Jeff Blashill 2-0, jeudi, en quarts de finale du Championnat du monde de hockey.

Mikko Rantanen et Joonas Kemppainen ont touché la cible pour les Finlandais, qui ont freiné à six la série de victoires des Américains.



À Paris, la Russie a facilement blanchi la République tchèque 3-0. Dmitri Orlov, Nikita Kucherov et Artemi Panarin ont tous trouvé le fond du filet tchèque.



La Suède a rendez-vous avec la Suisse un peu plus tard jeudi.



La défensive hermétique et la solide prestation du gardien Harri Sateri à son quatrième départ du tournoi ont permis à la Finlande de surprendre les États-Unis, qui avaient battu la Russie pour terminer au sommet de leur groupe. Les Américains ont dominé les Finlandais 26-20 au chapitre des tirs au but.



Les Finlandais ont frappé à la porte des Américains tôt dans le match, mais le gardien Jimmy Howard a frustré Juhamatti Aaltonen en échappée.



Anders Lee a écopé d'une pénalité pour avoir fait trébucher au début de la deuxième période et Rantanen a ouvert la marque en avantage numérique, après que Howard eut repoussé ses deux premiers tirs.



Howard, qui a complété la rencontre avec 18 arrêts — comparativement à 26 pour Sateri —, a réalisé un autre bel arrêt aux dépens de Valtteri Filppula, mais il a été déjoué par Kemppainen en milieu de troisième tiers.



À Paris, Sergei Plotnikov a mis la table pour le filet d'Orlov et Kucherov a inscrit le deuxième filet des Russes en avantage numérique quelques instants plus tard en première période.



De manière générale, les Tchèques n'ont jamais pu menacer les Russes, qui les ont repoussés la plupart du temps à l'extérieur de la zone payante. La Russie n'a pas dominé le match, mais elle n'a jamais été inquiétée.



Panarin, le meilleur marqueur du tournoi, a complété la marque après avoir accepté une passe transversale précise de Kucherov au troisième vingt. Il s'agissait de son quatrième but du tournoi, et de son 14e point au total.