Commotions: «J'ai peut-être joué avec le feu» - Simon Gagné

(98,5 Sports) - Il n'y a pas que Sidney Crosby, toujours actif, ou Guillaume Latendresse, désormais retraité, qui ont dû composer avec la dure réalité des commotions cérébrales. Sinon Gagné a vécu la même chose.

L’ancien joueur des Flyers de Philadelphie – qui a joué aussi à Tampa Bay, à Los Angeles et à Boston – a été victime de huit commotions cérébrales au cours de sa carrière de 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey.

« Quand tu es joueur autonome, quand c’est le temps de signer des contrats, toutes les équipes ont ton bilan médical, les opérations que tu as eues, les blessures, tout le bilan médical. Ça, ce sont les huit «officielles» si l’on peut dire. Peut-être que j’en ai eu d’autres que, malheureusement… en tant que joueur, on ne dit pas toujours toute la vérité. »

Gagné, qui a pris sa retraite en 2015, a été plus chanceux que Guillaume Latendresse qui a dû prendre sa retraite avant d’avoir 30 ans.

« Je suis chanceux de ce côté-là, assure Gagné. J’ai joué peut-être avec le feu en fin de carrière, une couple de fois. Mais je me sens choyé, à 37 ans, avec trois enfants, d’être en santé. Je me lève le matin, je n’ai pas de maux de tête. Tout est correct. Il y a de petites séquelles de temps en temps, mais rien qui a un aspect négatif au niveau de ma vie. »

Gagné admet qu’il a eu la frousse après avoir vu le film Commotion, avec Will Smith, qui relate des aspects véridiques des commotions cérébrales dans la NFL. Il trouve aussi que le protocole des commotions cérébrales dans la LNH s'est grandement amélioré depuis ses débuts en 1999.

Gagné note aussi que ça prend une évaluation extérieure, lui qui a raté son lot de matchs en 2007 et 2008 en raison des commotions.

« Je comprends l'équipe. Elle veut te voir sur la patinoire. Tu as un contrat à long terme. Mais après ma troisième (avec les Flyers), j'ai été voir un spécialiste au Colorado, celui qui avait vu Eric Lindros. Et il m'a dit: « Si tu veux recommencer à jouer un jour, tu mets une croix sur la saison, tu mets une croix sur les séries et on va te réévaluer. Et après, il m'a dit que c'était correct. »

Écoutez l'entrevue intégrale...