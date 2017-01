Concours d'habiletés: la section de l'Atlantique l'emporte (vidéo)

(98,5 Sports) - Les joueurs étoiles de la LNH ont laissé de côté la rivalité habituelle entre joueurs pour faire place à la compétition amicale au traditionnel match des étoiles, présenté cette année à Los Angeles. C'est l'équipe de la section Atlantique, mené par Carey Price qui l'a emporté.

Shea Weber et Carey Price sont les deux joueurs du Canadien qui ont été sélectionnés pour y participer.

Le gardien du Tricolore a d’ailleurs impressionné lors de la première épreuve du concours d’habileté présenté samedi. Il a marqué un but à son premier tir! Malheureusement pour lui, son exploit n’a pas permis à la section de l’Atlantique (1 :39) de l’emporter au relais d’habiletés. L’équipe de la section Centrale avec comme capitaine, Sidney Crosby, a été la plus rapide (1 :21).

One shot was all @CP0031 needed. #NHLAllStar pic.twitter.com/LHLYvrd1TC