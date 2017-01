Condon stoppe la descente des Sénateurs (vidéo)

OTTAWA - Mark Stone a amassé un but et deux aides, Mike Condon a repoussé 35 lancers et les Sénateurs d'Ottawa ont vaincu les Oilers d'Edmonton 5-3, dimanche.

Zack Smith, Mike Hoffman et Kyle Turris ont quant à eux obtenu un but et une mention d'assistance alors que Tom Pyatt a ajouté un filet pour les Sénateurs, qui ont mis un terme à une séquence de quatre revers.



Les Oilers ont vu Patrick Maroon marquer deux fois et Leon Draisaitl inscrire un but. Connor McDavid a complété le match avec deux mentions d'aide. Jonas Gustavsson a effectué 13 arrêts.



Les Oilers ont amorcé la troisième période avec un retard de 4-3 et ils ont tout tenté, mais Condon a fermé la porte. Les visiteurs ont dominé les Sénateurs 17-3 au chapitre des tirs au troisième vingt.



Turris a scellé l'issue de la rencontre dans un filet désert.

Faits saillants: