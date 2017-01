Congestion au sommet de la LHJMQ

Il y a congestion au sommet dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les Huskies de Rouyn-Noranda et les Sea Dogs de Saint-Jean ont profité de la soirée de congé des Cataractes de Shawinigan pour provoquer une triple égalité au classement général.

À Rouyn-Noranda, les Huskies ont marqué les cinq premiers buts du match en route vers une victoire de 6-3 contre le Phoenix de Sherbrooke.

Les Huskies ont frappé deux fois en moins de trois minutes en première période et ont ajouté trois buts en presque cinq minutes au début du deuxième vingt.

De leur côté, les Sea Dogs ont marqué trois buts sans riposte en troisième période, incluant le premier de Julien Gauthier, dans une victoire de 4-1 contre les Screaming Eagles du Cap-Breton.

Les Cataractes, les Sea Dogs et les Huskies totalisent 56 points. Les Cataractes ont atteint ce total en 40 matchs tandis que les Sea Dogs et les Huskies ont joué une rencontre de plus.

L'Armada de Blainville-Boisbriand compte également 56 points à la suite de sa victoire de 3-1 face aux Saguenéens de Chicoutimi. L'Armada, qui a disputé 42 rencontres, a marqué un but dans chacune des trois périodes. Joel Teasdale a réussi le filet victorieux en deuxième période.

Les Islanders de Charlottetown ont par ailleurs profité de la défaite des Screaming Eagles pour les doubler au cinquième rang du classement général, après avoir facilement battu les Wildcats de Moncton 8-3.

Daniel Sprong et Filip Chlapik ont marqué chacun deux buts pour les vainqueurs.

But d'un gardien

À Gatineau, les Olympiques ont inscrit quatre buts en première période et ils ont pris la mesure de l'Océanic de Rimouski par le score de 6-3.

Mais le moment fort de la soirée est survenu tard en deuxième période lorsque le gardien des Olympiques, Mathieu Bellemare, a été crédité du sixième but de son équipe, en désavantage numérique.

Bellemare, qui a livré une solide performance en bloquant 30 tirs, est sorti derrière son filet et a effectué un dégagement par la baie vitrée. Son rival Jimmy Lemay est sorti de son filet pour récupérer la rondelle et en voulant l'envoyer derrière son but, il l'a plutôt tiré directement dans son filet.

À Halifax, Jared McIsaac a réussi l'unique but en tirs de barrage pour procurer aux Mooseheads une victoire de 2-1 contre les Voltigeurs de Drummondville.