Connor McDavid: 100 points et le titre des marqueurs à 20 ans (vidéo)

EDMONTON - Connor McDavid a atteint le plateau des 100 points, Jordan Eberle a réalisé un tour du chapeau et les Oilers d'Edmonton ont défait les Canucks de Vancouver 5-2, dimanche soir lors de leur dernier match de la saison régulière.

McDavid a récolté deux mentions d'aide, dont la dernière, qui marquait son 100e point, sur le cinquième but des Oilers, marqué par Leon Draisaitl.



Le capitaine a terminé la saison avec une récolte de 30 buts et 70 passes en 82 matchs et est le seul joueur à inscrire 100 points cette saison. Les attaquants Sidney Crosby et Patrick Kane ont terminé à égalité au deuxième rang avec une fiche de 89 points chacun.



Les Oilers affronteront les Sharks de San Jose au premier tour des séries éliminatoires.

Drake Caggiula a également marqué du côté des Oilers (47-26-9), qui ont remporté 12 de leurs 14 dernières rencontres. Laurent Brossoit a effectué 15 arrêts dans la victoire.



Nikolay Goldobin et Nikita Tryamkin ont répliqué pour les Canucks (30-43-9), qui se sont inclinés lors de leurs huit derniers affrontements de la saison. Richard Bachman a repoussé 39 des 44 rondelles dirigées vers lui.



La troupe de Willie Desjardins ratera les séries pour une deuxième année consécutive.