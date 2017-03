Connor McDavid toujours efficace (vidéo)

EDMONTON - Connor McDavid a récolté un but et une mention d'aide pour aider les Oilers d'Edmonton à l'emporter 4-3 devant les Red Wings de Détroit, samedi soir.

Zack Kassian, Jordan Eberle et Patrick Maroon ont chacun marqué un but du côté des Oilers (35-22-8), qui ont remporté un deuxième match consécutif.



Anthony Mantha, Darren Helm et Dylan Larkin ont répliqué chez les Red Wings (25-27-11), qui ont encaissé un deuxième revers de suite.



McDavid a pris les devants rapidement en début de rencontre, alors qu'il n'y avait même pas deux minutes de disputées en première période.



David Desharnais disputait sa première rencontre à son nouveau domicile. Il a orchestré le deuxième but des siens en remettant le disque à Adam Larsson, qui a vu son tir dévié par Kassian. L'ancien centre du Canadien de Montréal a été utilisé 14:28 par son nouvel entraîneur et a terminé la rencontre avec une mention d'aide et un différentiel de plus-1.



Aucun but n'a été inscrit en deuxième période, alors que les Oilers menaient 27-12 au chapitre des tirs au but.



Cam Talbot a repoussé 22 des 25 rondelles dirigées vers lui, tandis que son adversaire, Petr Mrazek a réalisé 34 arrêts.