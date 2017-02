Conor Sheary à l'écart pour au moins un mois

PITTSBURGH - L'ailier gauche Conor Sheary, des Penguins de Pittsburgh, va rater de quatre à six semaines à cause d'une blessure dans le haut du corps.

L'entraîneur Mike Sullivan en a fait l'annonce après l'entraînement de mercredi.



L'origine de la blessure est incertaine. Mardi, il a joué pendant 16:52 dans un gain de 4-2 contre Nashville, tirant six fois et obtenant une passe.



Sheary a inscrit 17 buts et 35 points en 42 matches. Il est le quatrième pointeur des siens, à égalité avec Justin Schultz.



Les Penguins occupent le troisième rang de la section Métropolitaine, quatre points devant les Rangers de New York.



Ils vont disputer leur prochain match vendredi soir à domicile, face aux Blue Jackets de Columbus.