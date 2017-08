Contrat de 3 ans pour le 1er choix des Oilers, Kailer Yamamoto

EDMONTON - Les Oilers d'Edmonton ont consenti un contrat de recrue d'une durée de trois ans à leur premier choix au dernier repêchage, Kailer Yamamoto, jeudi.

Yamamoto, 22e choix total au repêchage de 2017, a disputé 65 rencontres avec les Chiefs de Spokane dans la Ligue de hockey de l'Ouest (WHL) la saison dernière lors desquels il a récolté 42 buts, 57 mentions d'aide, 46 minutes de pénalité et a conservé un différentiel de plus-14. Il a également participé au match des étoiles de la ligue avec l'équipe de l'Association Ouest.



L'attaquant de cinq pieds huit pouces et 153 livres a joué en tout 190 rencontres en carrière dans la WHL, inscrivant un total de 84 buts et 143 aides. En séries éliminatoires, il présente un dossier de 10 points (trois buts, sept aides) et 16 minutes de pénalité.



Yamamoto a représenté les États-Unis à plusieurs reprises sur la scène internationale, dernièrement au Championnat mondial de hockey junior des moins de 18 ans, en 2016. Il a également participé à la Coupe Ivan-Hlinka en 2016 et au Défi mondial des moins de 17 ans en 2015.